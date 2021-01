Ligue 1 : Reims - ASSE, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

Pour Reims – ASSE, Claude Puel récupère Mahdi Camara, suspendu contre le PSG cette semaine. Un retour bienvenue alors que l'infirmerie compte toujours deux absents d'envergure : Wahbi Khazri et Yvann Maçon. Malade cette semaine, Miguel Trauco revient de maladie et devrait remplacer Timothée Kolodziejczak, malade. Alors qu'il revenait de suspension, Yvan Neyou s'est blessé à l'entraînement et n'est pas disponible.

Les absents du côté de l'ASSE : Khazri (forfait), Kolodziejczak (malade), Neyou (cuisse), Maçon (croisés).

L'ASSE doit encore composer sans Neyou

Côté rémois, David Guion ne compte aucun absent et peut se permettre de faire des choix parmi les joueurs à sa disposition. Annoncé sur le départ (Angleterre?) sur le mois de janvier, Boulaye Dia est bien toujours présent en Champagne.

Les absents du côté de Reims : Donis (choix).

Reims : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan – Berisha, Cassama, Chavalerin – Cafaro, Dia, Doumbia (ou Touré).

ASSE : Moulin – Debuchy (cap.), Moukoudi, Retsos, Trauco – Nordin, Youssouf, Camara, Boudebouz – Hamouma, Bouanga.