Ligue 1 : SB29 - ASSE, les compos (Boudebouz titulaire)

Entre le Stade Brestois (13e) et l'AS Saint-Etienne (15e), ce sera une affiche de milieu de tableau, voire de maintien, cet après-midi (17h) au stade Francis Le Blé. Pour les Verts, en pleine chute libre après un début de championnat idyllique (trois victoires), il s'agira de stopper l'hémorragie et ces six défaites de rang.

Mais le dernier match, à Lyon dans le derby (1-2), a été prometteur pour Claude Puel. Dans l'esprit comme dans la tactique. Raison pour laquelle Claude Puel a reconduit un maximum des hommes ayant brillé au Groupama Stadium il y a quinze jours. Seule surprise : le retour de Ryad Boudebouz, placardisé depuis la finale de la Coupe de France fin juillet et qui a été poussé vers la sortie durant le mercato. Le Franco-Algérien remplace numériquement le jeune Adil Aouchiche.

SB29 : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne, Brassier, Perraud - Lasne, Belkebla - Honorat, Faivre, Cardona - Mounié.

ASSE : Moulin - Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Sissoko - Gourna-Douath, Neyou - Youssouf, Boudebouz, Bouanga - Abi.