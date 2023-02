Ligue 2 résultats : Le Havre reprend le large, bonne opération pour Caen, Annecy et Laval

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En ouverture de la 24e journée de L2, Bordeaux avait renoué avec la victoire ce samedi en s'imposant face au Paris FC (2-1). Et ce soir, très peu de buts ont été inscrits. Le Havre est venu à bout de Niort (1-0) grâce à un but tardif de Quentin Cornette. Hormis le leader, Caen, Annecy et Laval se sont imposés.

Les résultats :



Annecy-Amiens (2-0)

Pau-Laval (0-1)

Bastia-Guingamp (1-1)

Valenciennes-Rodez (0-0)

Dijon-Metz (0-0)

Le Havre-Niort (1-0)

QRM-Sochaux (0-0)

Caen-Grenoble (2-1)