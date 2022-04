Lorient - ASSE : la réaction de Boudebouz à la mi-temps

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

"On arrive à mettre deux buts d'entrée. Après, on recule et on leur laisse le ballon. C'est là où on doit progresser.Il faut aller chercher encore plus haut, lorsque tu mènes 2-0 il faut tuer pour mettre le troisième. Maintenant, on a relancé Lorient. Il va falloir faire encore plus d'efforts en deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire", a confié le milieu offensif des Verts au micro d'Amazon Prime Vidéo.

45e : ⏸️ Après une entame parfaite, une fin de première période cauchemardesque remet les compteurs à zéro. Il reste une mi-temps.



🟠 2-2 💚 #FCLASSE pic.twitter.com/0TvoCEuXFG — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 8, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur