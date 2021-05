LOSC - ASSE (0-0) : les Verts ont scotché une figure du FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à Montpellier

L'AS Saint-Etienne a confirmé sa bonne dynamique actuelle en allant chercher un bon match nul dimanche sur le terrain de Lille (0-0), leader de la Ligue 1. La prestation des Verts au stade Pierre-Mauroy a impressionné l'ancien entraîneur du LOSC et du FC Nantes, Vahid Halilhodzic.

"Saint-Etienne a fait un bon match"

Vahid Halilhodzic

"Il y avait beaucoup de crispation chez les Lillois. L’enjeu était énorme pour cette équipe. Les Lillois doivent faire mieux dans ce type de match qui est à leur portée. Saint-Étienne a fait un bon match en étant bien organisé défensivement mais malgré ça, le LOSC aurait dû l'emporter. Pour bousculer un adversaire qui est très bien organisé, il faut que le ballon circule le plus rapidement possible. Tout le monde a trop porté le ballon, il n’y avait pas de changement de rythme. Les attaquants ne se sont pas assez montrés disponibles, ils sont restés un peu immobiles et trop statiques", a confié l'actuel sélectionneur du Maroc dans les colonnes de La Voix du Nord.

