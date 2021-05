LOSC – ASSE (0-0) : Puel affiche sa fierté... mais annonce une mauvaise nouvelle pour Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

A l'issue du match nul de l'ASSE sur la pelouse du LOSC (0-0), Claude Puel n'était pas peu fier du match de ses hommes. Si les Verts n'avaient rien à jouer, ils ont joué à fond leur rôle d'arbitre dans la course au titre : « On est dans la lignée de ce qu'on a fait sur tous les derniers matches, on voulait rester à un bon niveau et on était concentré sur nous. C'était une bonne opportunité pour nous de se mesurer à un tel adversaire. C'était un grand rendez-vous et on a été à la hauteur. On a parfois mis Lille en difficulté. On a fait une première période très intéressante. On a moins bien gardé le ballon en seconde période, mais on est restés bien organisés. Bravo à mes joueurs ».

Il souhaite le titre à Lille

Le manager de l'ASSE a envie de ressortir le positif de cette fin de championnat : « C'est important de bien terminer cette saison et de montrer les progrès réalisés. Au-delà des aspects techniques et tactiques, on a progressé au niveau de l'esprit de compétition. C'est une saison très difficile mais formatrice », a-t-il glissé, souhaitant au LOSC d'être champion malgré tout : « Parce qu'ils le méritent, après une saison pleine et régulière. Ça serait sympa de les voir récompensés, mais c'était important pour nous de ne pas galvauder ce match ».