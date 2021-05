LOSC - ASSE : après le Vélodrome, les Verts ont une nouvelle malédiction à effacer

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

En début d'année, l'ASSE de Claude Puel avait mis fin à une malédiction vieille de 42 ans en s'imposant enfin au stade Vélodrome face à l'OM (2-0). Un autre défi de taille attend désormais le Castrais : faire tomber le leader lillois dans un stade Pierre-Mauroy … Où les Verts ne se sont jusqu'alors jamais imposé.

27 ans que les Verts attendent une victoire à Lille

Lancer le diaporama

ASSE : le calendrier de fin de saison des Verts en Ligue 1 +10

Les LOSC - ASSE se finissent souvent comme ça... Credit Photo - Icon Sport

Il faut dire que l'ASSE ne réussit pas très bien du côté du LOSC. Si l'on excepte une victoire en Coupe de la Ligue en 2003, les Stéphanois ne gagnent que très peu en déplacement dans le Nord. C'est simple : la dernière victoire forézienne à Lille remonte au 18 septembre 1993 (2-0, buts de Jean-Pierre Cyprien et d'Etienne Mendy). Aujourd'hui directeur de recrutement à l'ASSE, Jean-Luc Buisine était alors joueur dans le camp d'en face...

Si la tâche paraît quasiment impossible et rendue encore plus insurmontable du fait que le LOSC de Galtier jouera peut-être son match du titre, Olivier Létang (président des Dogues) a bien noté une spécificité de l'exercice 2020-21 qui le rend des plus prudents : « On vit une saison complètement folle, avec des résultats qui sont parfois assez incompréhensibles, en tout cas imprévisibles ». Et si les Verts jouaient le dernier grain de folie de cette saison en offrant le titre au PSG ?