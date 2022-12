LOSC, ASSE : Rémy Cabella veut aider les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La reprise n'a pas été bonne pour l'ASSE. Déjà derniers de Ligue 2 avant la trêve, les Verts n'ont pas réussi à se remettre dans le bon sens et ont concédé une nouvelle défaite, contre Annecy en championnat (2-1), malgré un but tardif de Léo Pétrot. Les Stéphanois sont toujours 20es au classement et poursuivent dans une situation critique, à laquelle a réagi Rémy Cabella.

« J’ai envie de les aider, de les pousser »

L'ancien joueur de l'ASSE, aujourd'hui au LOSC, s'est attristé de voir les Verts aussi bas au classement de Ligue 2. « Ça me fait chier. Je regarde les matchs, j’ai envie de les aider, de les pousser. Sainté à cette place-là, ce n'est pas Sainté. Les joueurs doivent prendre conscience qu’ils sont dans un vrai club. Il faut se battre, ce sera difficile », a déclaré Rémy Cabella, dans des propos rapportés par le journaliste d'Europe 1, Anthony Perrel. Prochain match pour les Verts : ce vendredi contre Caen (19h05).