LOSC – ASSE : Loïc Perrin laisse un gros regret à un dirigeant des Dogues

Formé à l'ASSE et désormais coordinateur sportif du LOSC, Sylvain Armand a évoqué, dans les colonnes du Progrès, le match de dimanche entre ses deux équipes. Comme Chistophe Galtier et son président Olivier Létang, l'ancien défenseur redoute énormément la réception des Verts.

« Christophe Galtier et Claude Puel ont un point commun : le degré d’exigence. Il n’y a pas de mystère, c’est la clé du succès. Ils sont sur cette même ligne. On redoute tous les matches. Il n’y a pas d’opposition facile, pas de certitude. Mais ça ne dépend que de nous, nous avons les cartes en mains et nous devons jouer avec nos valeurs », a-t-il fait savoir.

« Perrin et moi, cela aurait pu faire une belle association »

A l'occasion de cet entretien, Sylvain Armand est également revenu sur l'une des déceptions de sa carrière : n'avoir jamais pu évoluer aux côtés de Loïc Perrin. « Cela m’aurait bien plu de jouer en charnière centrale avec Loïc. Nous sommes très proches et il est venu récemment nous voir avec Jérémy Clément. C’est une personne qui a la même philosophie que moi, cela aurait pu faire une belle association ».