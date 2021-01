LOSC, ASSE : un ancien taulier de Galtier demande du temps pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du mercato des Verts

Sans club depuis son départ de Metz il y a un an et demi, Renaud Cohade (37 ans) est rentré chez lui à Anduze, dans les Cévennes. Joint par Poteaux Carrés, il a expliqué sa situation et évoqué l'actualité de l'ASSE. « Je suis un peu coupé du foot ces derniers temps, a-t-il confié. J’ai eu une troisième petite et j’ai choisi de ne pas trop regarder de foot. Bon, je regarde quand même les résumés. Ça donne une idée mais ça ne me permet pas de porter un jugement sur les équipes en général et les Verts en particulier. Tout ce que je peux dire, c'est que Claude Puel a quand même de l’expérience et qu'il n'est pas dans la culture des résultats immédiats. Il construit ses projets petit à petit. Après, est-ce que la mayonnaise prendra ? Les résultats le diront mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. » Un Cohade qui demande donc de la patience pour le Castrais...

« Je ne me fais pas trop de souci pour le maintien »

« Il faut être patient lorsqu’un nouveau projet se met en œuvre. Il faut avoir confiance dans les compétences du coach, tout simplement. Si tout le monde marche ensemble, Sainté un est un gros club, les Verts remonteront au classement. Je ne me fais pas trop de souci pour le maintien. Après, une équipe c’est un groupe, un équilibre. C’est parfois très fragile. Il faut vivre dans le groupe pour savoir. De l’extérieur, on ne peut pas juger. Les Verts avaient démarré fort la saison, la qualité est là. Les joueurs, ils les ont. Ça peut basculer dans le bon sens. »