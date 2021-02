LOSC : Galtier a choqué un ancien de l’ASSE

Le site Poteaux Carrés a retrouvé la trace de Franck Tabanou. A 32 ans, l'ancien joueur de l'ASSE, de Toulouse ou de Guingamp, également passé par Swansea en Premier League et Grenade en Liga, est sans club depuis son départ de l'EAG il y a un an et demi mais il compte bien reprendre du service, le plus tôt possible.

Tabanou : « Galette accorde vachement d’importance à l’humain »

Tabanou est revenu sur son expérience stéphanoise et il a notamment dit le plus grand bien de Christophe Galtier, son ancien coach. « Quand j’ai rencontré Galette, il m’avait posé beaucoup de questions, se souvient-il. Je me souviens d’une question qui m’avait choqué, il m’avait demandé ce que j’avais comme voiture. Je lui ai répondu et après j’ai su qu’il voulait des joueurs un peu humbles, pas trop dans l’extravagance. Pour moi c’était bizarre comme question mais Galette accorde vachement d’importance à l’humain. »

Et à Tabanou de se réjouir des résultats de Galtier au LOSC... « Je ne suis pas étonné de ce qui lui arrive aujourd’hui, il arrive à tirer le meilleur de chacun partout où il passe. Tactiquement il est très fort, sur le plan humain aussi. Il sait trouver les mots justes. Que tu joues ou que tu ne joues pas, il est là. »