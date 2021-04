LOSC, PSG, OL : Galtier reçoit un conseil précieux venu de l’ASSE en vue du titre

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Paris SG

Sacré champion de France avec le LOSC il y a dix ans, Mathieu Debuchy s'est confié à France Football. Le capitaine de l'ASSE est revenu sur ce sacre. « Etant lillois pure souche, fan du LOSC depuis ma plus tendre enfance, mon rêve, c'était de juste de porter un jour ce maillot en pro, a-t-il expliqué. Le titre, je n'y avais jamais pensé. Même cette saison-là, j'ai mis du temps à y croire. En janvier, j'ai commencé à me dire : "Et si ?" On jouait tellement bien... »

Debuchy : « La pression est sur le PSG »

Et à Debuchy d'ajouter : « On voyait que les adversaires nous craignaient, qu'ils commençaient à adapter leur système juste pour nous, leur regard sur nous avait changé. Preuve qu'on avait un état d'esprit très fort, c'est que même après le point du sacre à Paris, on a trouvé les ressources pour gagner notre dernier match contre Rennes alors qu'on était sortis quasiment chaque soir de la semaine, qu'à l'entraînement c'était n'importe quoi avec Rio Mavuba dans les buts, Adil Rami qui ne faisait que des retournés. » Enfin, l'ancien Gunner a glissé un conseil aux Dogues dans la course au titre : « Si je devais donner un conseil aux Lillois pour cette fin de saison, c'est de se dire que la pression est sur le PSG, c'est lui qui est dans l'obligation de gagner le titre. Donc, pas de stress supplémentaire à avoir ».