Montpellier – ASSE (1-2) : le maintien acquis, Debuchy fait part de son soulagement !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Mathieu Debuchy : « Cette victoire fait du bien. On est vraiment satisfait de notre performance. Ce n'était pas évident. On avait vu avant le match que ça gagnait derrière. Il y avait une pression avant la rencontre mais on a essayé de faire sans. On a fait abstraction. Aujourd'hui, on a vu des hommes, un groupe costaud qui a gardé ce résultat jusqu'au bout. C'est une saison difficile, on s'accroche jusqu'au bout. C'est une vraie satisfaction.

La suite à titre personnel ? Je suis focus sur cette fin de saison. J'essaie de prendre du plaisir, de se raccrocher à tout. Il y a eu des choses pas évidentes cette saison. Aujourd'hui, j'essaie de prendre du plaisir. A mon âge, c'est le principal ».