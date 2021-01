Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

Choc de grands noms malades ce dimanche à l'horaire chinois (13h) pour Nice – ASSE. Battu sur les trois derniers matches, affaibli par la Covid-19 et humilié dans son derby face à l'OL (0-5), Saint-Etienne n'a plus le droit à l'erreur. Seizièmes du classement, les Verts sont désormais loin de la 15e place (5 pts) et doivent regarder dans le retroviseur pour éviter la relégation. En face, c'est un Nice décevant (12e avec 26 pts) qui s'offre en opposition. Les Aiglons restent néanmoins sur une victoire en forme de bouffée d'oxygène à Lens.

Nice – ASSE sur Téléfoot

Pour suivre Nice - ASSE, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Téléfoot dès 13 heures ce dimanche.