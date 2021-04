Nîmes - ASSE (0-2) : la réaction de Puel après la victoire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Grâce à des buts de Wahbi Khazri (23e) et Denis Bouanga (66e), l'AS Saint-Etienne s'est imposé avec la manière ce dimanche sur la pelouse de Nîmes (2-0), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Désormais 15es, les Verts comptent 7 points d'avance sur les Crocos, barragistes, et 8 sur le FC Nantes, 19e, et se rapprochent un peu plus de leur maintien dans l'élite.

"Il manque encore 5 ou 6 points pour le maintien"

La joie des Verts Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de l'ASSE, Claude Puel, s'est réjouit de ce succès aux Costières mais ne veut pas crier victoire trop vite pour le maintien. "Il y a deux buts magnifiques aujourd'hui, c'est un match où les deux équipes étaient tendues. On a essayé de jouer proprement, on a fait de bonnes choses. (...) Il ne faut pas regarder la différence de points, il faut regarder combien il en manque. Tout le monde s'accroche. Il en faut encore 5 ou 6. Ces matchs, il faut les prendre par le bon bout", a confié Puel devant la presse.