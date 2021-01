OGC Nice - ASSE (0-1) : héros de la rencontre, Charles Abi savoure ce succès

Au micro de Téléfoot, juste après avoir délivré l'ASSE sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1), Charles Abi s'est exprimé sur ce résultat : "Je suis content d'avoir été décisif. C’était important pour l’équipe. On était dans une période compliquée. On espère enchaîner sur d’autres bons résultats. On a fait un bon match. On a donné une bonne image. On a mis de l’envie. Techniquement, on a été bons. On a été récompensés. On espère une série, c’est tout le mal qu’on se souhaite."

Très déçu, Lees-Melou a regretté des occasions manquées par les Aiglons : "Il nous a manqué l’efficacité. On a fait que défendre en seconde période. Ça a finalement craqué en seconde période. On n’est pas bien en ce moment. On est repartis dans nos travers. C’est dur… Il ne faut pas lâcher, ce n’est pas le moment. Il faut regatder vers l’avant."