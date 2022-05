OGC Nice - ASSE : Dupraz prend la responsabilité de la défaite et est certain que son équipe se maintiendra

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors qu'elle menait 2-0 à la pause grâce à des buts de Denis Bouanga (11e) et Zaydou Youssouf (45+5e), l'AS Saint-Etienne s'est inclinée ce mercredi sur la pelouse de l'OGC Nice (4-2), en match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, s'est présenté en conférence de presse. Voici ce qu'il faut en retenir.

Son sentiment sur le match

"On ne va pas chercher à vous donner des explications ce soir, on va plutôt chercher à partir le plus vite possible pour préparer Reims. On a fait une très bonne première mi-temps, une bonne fin de match et entre il y a eu un trou d’air. Ceci s'explique par nos attitudes défensives et pour ressortir le ballon, tout d’un coup ce qu’on a vu en première mi-temps on ne le voit plus. Pourtant c’est ce qu’on avait demandé notamment dans le pressing. Même les supporters niçois sifflaient leur équipe à la mi-temps et je pense que l’ASSE y était pour beaucoup."

Le maintien

"C’est avec ces joueurs là que nous devons nous maintenir et c’est eux qui maintiendront l'ASSE. Il y a problème physiologique, le football c'est 94 minutes d’efforts intensifs et il faut un grand nombre de joueurs capables de faire ces efforts. Mais encore une fois ce n’est pas l’heure de l’analyse. Il faut avoir la responsabilité : le responsable de la défaite comme toujours c’est le coach."

Les supporters

"J’ai envie de leur dire que les joueurs sont véritablement investis, ils l’ont montré partiellement ce soir mais ils l’ont montré. En expected goal ce soir, on doit être devant Nice. "

La faillite mentale de ses joueurs

"Je comprends ce que vous me dites mais je ne souscrits pas. A la trêve cette équipe avait 12 points, et depuis elle en a pris 19. Elle marque des buts quasiment à chaque fois, on a des impact players qui donnent tout. Cette équipe est en difficulté depuis le début de la saison, mais il y a encore des équipes derrière. Ce sont avec ces joueurs là qu’on va se maintenir. Il faut qu’on le réalise ce maintien : malheureusement, dans la vie d’un club il y a des périodes difficiles, prenons l’exemple sur Nantes la saison dernière, ils se sont maintenus à l’arrache sans que ce soit vraiment mérité, un an plus tard il gagnait la Coupe de France. Il ne faut pas subir ces périodes-là, c’est ce qu’on essaye de faire depuis le 15 décembre. Il faut le plus vite se reposer, retrouver le terrain d’entrainement pour être conquérants sur le terrain."

Fabien Chorlet

Rédacteur