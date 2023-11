OGC Nice, ASSE : Todibo tance les Verts, Saliba sort les crocs

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Que les supporters de l'ASSE se rassurent, leur club préféré accapare encore les discussions. Et peu importe que les Verts soient en Ligue 2. A défaut de résultats significatifs, les joueurs stéphanois ont encore et toujours la chance d'évoluer dans un stade mythique, le chaudron de Geoffroy-Guichard.

Le chaudron et c'est tout

Et visiblement, Jean-Clair Todibo, le défenseur central de l'OGC Nice, sélectionné avec les Bleus en ce moment-même, n'a retenu que ça. Estimant que les Verts n'étaient connus que grâce à ça. Les dix titres de champion de France, la finale de C1 face aux Bayern Munich ? Non, rien. William Saliba, formé chez les Verts, et actuellement à Arsenal, est donc venu lui rappeler certaines choses.

Un club historique, l'ASSE.

👀 Jean-Clair Todibo : « L’ASSE c’est connu pour le Chaudron, c’est tout. »



William Saliba : « Non, non, non, c’est un club historique. »



Même loin du Forez, William Saliba continue de défendre les couleurs du club avec brio. 💚 pic.twitter.com/jBhkPJMULk — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) November 14, 2023

