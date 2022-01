OL - ASSE : Adil Aouchiche fait une promesse avant le derby

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Après la défaite contre Lens (1-2), Adil Aouchiche s'est voulu positif au micro d'ASSE-TV. « On a livré une belle partition, a-t-il confié. On a montré de belles choses, on s'est donné à fond. On a eu deux inattentions et on a pris deux buts qui nous font très mais c'est de mieux en mieux. Je suis très content du groupe., de mes camarades. Personne n'a triché. On n'a pas flanché. Il faut garder cette mentalité. En jouant comme ça, on a de belles choses à faire sur le reste de la saison.»

Et à l'ancien parisien, passeur décisif sur le but de Ryad Boudebouz, d'ajouter : « Le coach avait besoin de moi dans un rôle qui demandait beaucoup d'appels, d'activité, avec Ryad qui ne décrochait pas. C'était un rôle très important pour l'équipe, il fallait faire des courses, percuter. Il fallait envoyer devant. C'est un rôle qui me plait. J'aime ça, participer aux actions, comme j'ai pu le faire sur le but. Ça ne peut qu'apporter à l'équipe. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

HONNEUR ET SURVIE ! 💪

Un seul objectif : ressortir du derby la tête haute !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnnmhU pic.twitter.com/OlPS9FlLCA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 18, 2022