OL - ASSE : Bafé Gomis livre son pronostic pour le derby et le maintien des Verts

Formé à l'AS Saint-Etienne, où il a joué de 2000 à 2009 avant d'être transféré à Lyon (2009-14), Bafé Gomis est bien placé pour parler du derby de vendredi. L'attaquant de 36 ans, qui joue toujours du côté du Qatar, a accordé une longue interview à Onze Mondial, dans laquelle il est revenu sur ses souvenirs en Vert et chez les Gones ainsi que la confrontation entre les deux clubs, toujours très passionnées.

Il a notamment été questionné sur le résultat du match : "Que le meilleur gagne, ce sont deux clubs en difficulté ! Évidemment, il y a un avantage côté lyonnais et une expérience plus conséquente. J’espère voir un beau match, même si je suis déçu qu’il se déroule sans supporters. Si les Verts se sauveront en fin de saison ? Je l’espère de tout cœur ! La place du club est en Ligue 1 ! Je suis parmi les rares joueurs toujours en activité qui ont participé à la remontée du club en Ligue 1 en 2004. Ça me ferait beaucoup de peine de les voir redescendre".

