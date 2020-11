OL – ASSE : Claude Puel appelle 22 joueurs pour le derby à Lyon !

En plus d'Yvann Maçon out jusqu'à la fin de saison, les Verts doivent toujours faire sans Mathieu Debuchy, Arnaud Nordin et Ryad Boudebouz. L'Algérien est malade. Le grec Panagiotis Retsos n'est pas là non plus. En revanche, l'ASSE récupère Harold Moukoudi et Miguel Trauco. Jean-Philippe Krasso revient aussi dans le groupe élargi.

Comme révélé par L'Equipe, l'entraîneur stéphanois envisagerait de déplacer Mahdi Camara à droite de sa défense afin de combler l'inexpérience d'Aïmen Moueffek, en difficulté sur les derniers matches, et faire le onze le plus expérimenté possible à Lyon.

L'équipe envisagée : Moulin – Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva – Youssouf, Neyou – Aouchiche, Hamouma, Bouanga – Khazri.