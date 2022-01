OL - ASSE : Dupraz s'en prend à l’arbitre et exige cette recrue au Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

L’ASSE n’a pas réalisé de miracle hier au Groupama Stadium. Face à une équipe de l’OL plutôt quelconque, les Verts se sont inclinés sur un penalty de Moussa Dembélé (0-1) et restent scotchés à la dernière place du classement de L1. Tout n’est pas à jeter de la prestation des hommes de Pascal Dupraz, qui ont affiché un bon état d’esprit malgré les absences du moment. Il n’empêche que le résultat est limité et qu’un renfort en attaque ne serait pas de trop.

« On attend des retours, notamment les Canistes (Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou, Sow). Il y a des manques. Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires, a expliqué Dupraz en conférence de presse. Un Sainté un peu plus joueur aurait mis davantage les Lyonnais en difficulté. Il faut passer à autre chose, les garçons ne lâchent pas. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place. »

Par ailleurs, le coach de l’ASSE ne ses réfugie pas derrière cette excuse mais a interpellé Pascal Garibian au sujet d’Antony Gautier, coupable à ses yeux de ne pas avoir donné assez de temps additionnel hier soir. « Je m’adresse à M. Garibian (le directeur technique de l'arbitrage français), a-t-il affirmé. Pour ma curiosité et pour comprendre, j’aimerais poser cette question : comment peut-on donner six minutes de temps additionnel contre Lens, avec des incidents qui contraignent les soigneurs à entrer sur le terrain, et mettre seulement deux minutes d’arrêts de jeu ce soir (hier). Je suis certain que M. Garibian va m’écrire, pour ma compréhension. Il y a eu neuf changements, logiquement ça doit faire plus de deux minutes, même si ça n'aurait certainement rien changé au résultat final et que je ne veux pas me réfugier derrière ça. »

🇫🇷 L'OL s'impose dans ce derby face à l'AS Saint-Etienne. Une toute petite victoire (1-0), obtenue grâce à un penalty de Dembélé, dans un tout petit match avec bien peu d'occasions et de jeu. — RMC Sport (@RMCsport) January 21, 2022