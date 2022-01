OL - ASSE : les réactions de Dupraz et Sako après la défaite des Verts dans le derby

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pascal Dupraz : "On existe pas en première mi-temps, parce qu'on est crispé. Le ballon ne sort pas des pieds, on fait tellement d'erreurs techniques que cela nous pénalise, alors que c'est un petit Lyon, un lionceau. Je pensais qu'on était capable de faire mieux, c'est en tout cas ce que l'on avait montré lors des deux précédents matchs perdus à domicile. En deuxième mi-temps c'était mieux, pas l'extase malgré tout mais mieux dans les intentions. On a été un peu moins en danger, sauf à la fin parce qu'on se découvre pour revenir au score. Mieux dans les énergies, mais pas encore assez dans la réalisation. Il y avait beaucoup de joueurs absents, on ne va pas se réfugier derrière ça, mais il nous en manquait une douzaine. On a lancé des jeunes qui se comportent bien. Le sentiment dans le vestiaire, c'est que nous sommes déçus face à ce petit Lyon, Saint-Étienne un peu plus conquérant aurait pu ramener quelque chose. C'est important de ne pas abdiquer, il reste encore beaucoup de points à prendre. L'insuccès fait que l'on peut gamberger, mais il y a encore beaucoup de matchs à disputer."

Bakary Sako : "Ça n’a pas suffi. On a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, mais ce n’était pas suffisant. Je l’avais dit, un derby ça se joue de la première à la dernière minute et, malheureusement, on a déjoué en première mi-temps donc c’est compliqué de gagner ici. Ça va être compliqué mais on y croit ! Tout est possible dans le foot, il faut commencer à gagner des matchs, enchaîner, faire une série, se laver les têtes et repartir de plus belle mercredi à Angers."