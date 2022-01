OL - ASSE : les supporters verts interdits de derby

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

On en a pris l'habitude et, forcément, avec la situation sanitaire, il ne faisait guère de doutes que ça allait se passer ainsi : les supporters de l'AS Saint-Etienne ne pourront assister au derby contre l'OL au Groupama Stadium le vendredi 21 janvier 2022. Ainsi en a décidé de le préfet du Rhône, qui a justifié sa décision via un communiqué :

"La circulation et le stationnement sont interdits le vendredi 21 janvier de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE, ou se comportant comme tel". L'arrêté concerne le centre-ville de Lyon mais également les communes de Décines et Meyzieu.

Sans surprise, le Derby se jouera sans supporters des Verts #ASSE https://t.co/m4s5JKUZnQ — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 6, 2022