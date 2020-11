OL – ASSE : Loïc Perrin dénonce une dérive malsaine prise par le derby

Pour la première fois depuis bien longtemps, un derby entre l'OL et l'ASSE ne va pas se jouer avec la présence de Loïc Perrin dans l'effectif des Verts. L'éternel capitaine a pris sa retraite cet été mais reste forcément un témoin privilégié du derby qui aura lieu à partir de 21h ce dimanche.

Dans les colonnes du Parisien, Perrin dresse un constat sans appel sur les Verts. Si leur avantage est qu'ils n'ont « pas grand chose à perdre », l'ancien défenseur les classe aussi bien loin du niveau de l'OL. « A un moment, il faut être lucide. Je ne sais pas si c'est l'objectif officiel mais Saint-Etienne doit d'abord assurer un bon maintien cette saison. »

La rivalité entre supporters prend une mauvaise route

Forcément, Perrin pense donc que l'OL aura plus de pression sur les épaules, d'autant plus au vu de la dynamique actuelle. « La pression du derby est toujours plus sur Lyon qui est, sur le papier, meilleur. Donc obligé de gagner à chaque fois. Quand Saint-Etienne gagne, c'est un exploit. Quand c'est l'OL, c'est presque logique et normal ».

Enfin, Perrin conclut sa vision du derby avec une analyse surprenante sur la rivalité entre les deux clubs. Même s'il estime que ce derby sera « sans saveur » au vu de l'absence de public, l'ancien capitaine des Verts regrette une dérive ces dernières années. « L'ambiance est devenue malsaine autour de ce match. Cela n'est plus un jeu et on est passés à de la haine entre supporters. Sur le terrain, c'est moins le cas car des joueurs ont déjà joué ensemble ailleurs », explique le Capi légendaire des Verts.