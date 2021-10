OL : Paqueta s'est déjà mis un possible repreneur de l’ASSE dans la poche

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Lucas Paqueta a beau commettre certains impairs, son talent naturel le remet toujours sur les rails. Jeudi, le milieu de terrain brésilien a ainsi fait oublier son retard à la causerie de Peter Bose avant le match contre le Sparta Prague pour faire basculer la rencontre à son entrée en seconde période (4-3).

Il n’avait pas fallu cette nouvelle sortie décisive pour que Mathieu Bodmer prenne conscience des qualités de Paqueta. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE, un temps cité pour reprendre le club forézien, est sous le charme du joueur de 24 ans.

Paqueta rappelle Benzema ou Juninho à Bodmer

« Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un joueur comme ça, a-t-il récemment affirmé dans L’Équipe. Même si Memphis était très bon, Fekir, Lacazette aussi, mais ça me rappelle plus Benzema ou Juninho. J’ai rarement vu un joueur qui suscite autant d’impatience. Quand il entre contre Monaco, tu vois le stade se lever et même le staff lyonnais. Il y avait du scepticisme à son arrivée, donc il faut rendre à Juni ce qui lui appartient : il a tenté un coup de poker et il a fait tapis. Le mec peut jouer partout en étant bon. Même arrière droit, il serait là vu son agressivité. »

