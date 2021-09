OM - ASSE (3-1) : le match est déjà une référence en Ligue 1 !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Dans les colonnes du journal L'Equipe, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou, a confié que le match entre l'OM et l'AS Saint-Etienne, remporté par les Marseillais (3-1), était la rencontre référence depuis le début de la saison 2021-2022 de Ligue 1.

"Le match qui m'a le plus marqué ce début de saison, c'est le Marseille-Saint-Etienne de la dernière journée. Il y a eu 3-1 mais ça aurait pu se terminer à 6-3. Il y avait des espaces, des déséquilibres. Ce championnat, au vu des équipes et des jeux pratiqués, sera celui du déséquilibre. L'équipe la mieux équilibrée ira le plus loin", a souligné le consultant d'Amazon Prime Video.

⏱️𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | #OMASSE 3⃣-1⃣



Beau succès de nos Olympiens qui prennent 3 points avant la coupure devant 55039 supporters 🔥



Rendez-vous après la trêve internationale le samedi 11 septembre à 21 heures pour Monaco-OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/z1xIXIx9Dl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2021