OM, ASSE : Gastien tient sa revanche sur Dupraz, un disciple de Puel applaudit !

Pascal Dupraz n'avait pas vraiment eu le triomphe modeste après la victoire de l'ASSE à Clermont (2-1) où il avait réglé ses comptes avec Pascal Gastien. « C'est bien d'avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola. Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C'est un super garçon mais il n'est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant », avait dit le Savoyard en conférence de presse après la victoire. Des propos auxquels Gastien a répondu, ce week-end dernier...

Obraniak : « C'est beau de gagner au Vélodrome de cette façon »

« Cela m'a touché, a expliqué le coach clermontois. Je ne revendique rien du tout. Pascal Dupraz se fait souvent des films quand ça l'arrange. On a perdu contre Sainté, pas contre lui. » Mais la meilleure des réponses, le « Guardiola auvergnat » l'a apportée en gagnant à Marseille (2-0). Un succès qui lui revient, d'après Ludovic Obraniak. « Le piège tendu par Gastien était bien huilé, a commenté l'ancien protégé de Claude Puel au LOSC, dans L'Equipe du Soir. On était même proche du 3-0 sur l'action de Khaoui. Le plan était parfait, avec une très bonne organisation et une volonté de ressortir le ballon. Il y avait un vrai plan de jeu. C'est beau de gagner au Vélodrome de cette façon. »