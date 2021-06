OM, Stade Rennais – Mercato : Une grosse faveur d'Arsenal à l'ASSE pour Saliba ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Selon nos informations, l'ASSE est en train de bien redresser ses finances. Le club forézien va annoncer un bilan positif pour l'exercice 2020-21 à la DNCG. Selon Philippe Miozzo, Directeur général de X3 France, qui est venu présenter en conférence de presse, jeudi, le faramineux projet de rachat de l'ASSE dans lequel figure également Laurent Roussey, c'est notamment grâce à une faveur faite par Arsenal que les dirigeants stéphanois ont pu préparer un tel bilan pour la DNCG... « On a le bilan 2020 du club et on a pu constater que toutes les traites du transfert de William Saliba avaient déjà été versées », a en effet glissé Miozzo.

Transféré à l'été 2019, Saliba s'était engagé pour 29 M€ et une durée de 5 ans chez les Gunners. Et généralement, les traîtes à verser pour les transferts correspondent au nombre d'années de contrat. L'ASSE semble donc avoir reçu l'aval d'Arsenal pour que l'intégralité du transfert soit versée dès les deux premières saisons.