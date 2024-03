Paris FC - ASSE : la compo probable des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (15h) sur la pelouse du Paris FC. Privés d'Anthony Briançon, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu, Mathieu Cafaro, Stéphane Diarra et Ibrahima Wadji, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, devrait opérer, d'après L'Équipe, deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée le week-end dernier face à Annecy (2-1). Thomas Monconduit et Nathanaël Mbuku devraient remplacer respectivement Florian Tardieu et Cafaro.

Les compos probables

Paris FC : Nkambadio - Dabila, Mbow, Chergui, Gaudin - Doucet, Mandouki, Kebbal - Gory, Dicko, Lukembila.

ASSE : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Maçon - Monconduit, Fomba - Mbuku, Chambost, Cardona - Sissoko.

Podcast Men's Up Life