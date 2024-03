Paris FC - ASSE : la réaction d'Yvann Maçon

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE se déplaçait ce samedi au Paris FC. Où les Verts ont dû se contenter d'un match nul (0-0), dans un match peu enthousiasmant et peu riche en occasions. Remuant, Yvann Maçon voulait retenir du posif à la fin du match, au micro du diffuseur.

"On va retenir la combativité, la solidarité"

"On savait que les conditions étaient difficiles, a commenté le Guadeloupéen. Mais on a fait un match plein. On n'a pas su contenir nos occasions mais on va retenir la combativité, la solidarité."

