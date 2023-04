Paris FC - ASSE : le Top 10 en ligne de mire

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'appétit vient en mangeant et si Sainté peut avoir quelques regrets, c'est de ne pas avoir démarré sa remontada un peu plus tôt. Sinon ce serait probablement des rêves de montée qui occuperaient les songes verts après une série de 13 matchs qui l'a vu prendre 25 points sur 36 possibles. Après les trois nuls consécutifs du mois de mars (Bordeaux, Amiens, Le Havre), l'ASSE est parvenu à bonifier sa série d'invincibilité avec un succès plus que mérité face au dernier de Ligue 2 dans un Chaudron qui a affiché son affluence record de la saison (24 284 supporters). A nouveau à cinq points de la zone suite à cette 29ème journée, les Verts n'ont plus besoin que de deux victoires pour atteindre la barre fatidique des 42 points. Barre quasiment synonyme de maintien.

« Le Top 10 ? Bien sûr, on ne va pas se mentir que c'est une ambition »

« Si on continue comme ça, on se sauvera, c'est sûr », a lâché le capitaine Anthony Briançon. Effectivement, les chiffres parlent de plus en plus en faveur de Saint-Etienne avec désormais 95% de chance d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. De quoi envisager de nouveaux objectifs ? « On remonte au classement et on se rapproche en prenant des points. On veut avancer dans ce championnat », assène Laurent Batlles, focalisé sur l'idée de grapiller encore quelques places. Son milieu Lamine Fomba est dans le même état d'esprit : « Je regarde personnellement que les matchs qui suivent, là on joue le Paris FC et ils sont juste devant nous. Si on fait résultat chez eux, c'est sûr qu'on se rapprochera d'eux et qu'on s'éloignera de la zone rouge. Plus on prendra des points, plus on se rapprochera des dix premières places. Les dix premières places ? Bien sûr, on ne va pas se mentir que c'est une ambition !».

Maintenant place à la bataille de Charlety !

Une ambition qui passera donc par Charlety, possiblement le match de la bascule pour les Verts qui, avec un nouveau succès à Paris et des contreperformances de quelques concurrents (Amiens, Quevilly-Rouen...) pourraient intégrer le Top 10 pour la première fois de cette saison démarrée dans le négatif (-3 points). Pour cela, il faudra quand même battre les protégés de Thierry Laurey, lesquels sont plutôt dans une bonne période actuellement (3 victoires lors des 4 derniers matchs) et restent sur un succès spectaculaire au Hainault face au Valenciennes de Jérémie Janot (5-4) lors de leur dernier match. Des Franciliens qui peuvent également compter sur un Morgan Guilavogui, ancien pensionnaire de l'Etrat, dans la forme de sa vie actuellement, buteur avec la Guinée lors des éliminatoires de la CAN et surtout auteur d'un triplé dans le Nord pour revenir à une petite réalisation de Jean-Philippe Krasso (13 buts pour le frère de Josuha Guilavogui). Ce ne sera pas un match facile pour les Verts mais les hommes de Laurent Batlles ont récemment prouvé à Bordeaux ou au Havre qu'ils avaient de la ressource actuellement...