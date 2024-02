Paris FC - ASSE : le verdict est tombé pour la présence de Kolodziejczak !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Alors que l'AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (15h) sur la pelouse du Paris FC, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 2, Timothée Kolodziejczak, passé par le club du Forez entre 2018 et 2022, devrait manquer une nouvelle fois ses retrouvailles avec les Verts.

Kolodziejczak toujours blessé !

Et pour cause, d'après les informations du journaliste du Parisien, Laurent Pruneta, l'ancien Stéphanois, déjà absent le week-end dernier face à Quevilly Rouen Métropole (0-0), n'aurait pas encore fait son retour à l'entraînement collectif du Paris FC et serait toujours blessé. Timothée Kolodziejczak devrait donc être forfait pour affronter ce samedi l'ASSE.

Point @ParisFC avant Saint-Etienne: T. Kolodziejczak déjà absent à QRM est toujours aux soins et ratera donc les retrouvailles avec les Verts. De retour à l’entraînement collectif cette semaine, PY. Hamel et V. Marchetti sont susceptibles d’intégrer le groupe. #PFCASSE pic.twitter.com/iSWgCoXbNf — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) February 29, 2024

