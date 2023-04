Paris FC - ASSE : les attaquants régalent, Larsonneur encore décisif... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

LARSONNEUR (7)

Il a encaissé deux buts mais derrière une défense qui a laissé des boulevards, il a sorti un gros match. Trois grosses parades devant Hamel (30e) et Kebbal (45e, 90e). Encore décisif. Entre Demarconnay et lui, il n'y a pas eu photo !

APPIAH (4)

Des trois défenseurs centraux, il a été le moins en difficulté. Sans respirer sa sérénité habituelle.

SOW (3)

En l'absence de Briançon, il a évolué au cœur de la charnière. Mais cela n'a pas été une réussite du tout. Aux abois en première mi-temps, il a été impliqué sur les deux buts parisiens. Avant de se ressaisir au retour des vestiaires.

PETROT (4)

Lui aussi a souffert. Sur son côté gauche, Guilavogui lui a fait des misères, surtout en première mi-temps.

CAFARO (7), puis CHAMBOST

Piston droit, Cafaro a livré l'un de ses meilleurs matches en Vert. Il a centré sur le premier but de Nkounkou et a provoqué le penalty transformé par Krasso. Inspiré et en jambes. Remplacé par CHAMBOST.

BOUCHOUARI (5)

Peu en vue en première mi-temps, le jeune marocain a eu plus d'influence au retour des vestiaires. Pas son meilleur match.

FOMBA (5), puis MONCONDUIT

En dedans par rapport aux deux matches précédents, Fomba n'a pas eu un grand rayonnement. Une tête au dessus (47e). Remplacé par MONCONDUIT, qui a bien redynamisé l'entre jeu à son entrée.

LOBRY (5), puis MOUEFFEK

Vaillant, Lobry a fait du Lobry : il s'est bien battu mais son jeu a trop « ronronné » et il n'a pas été dans le coup sur les buts. Remplacé par MOUEFFEK, qui a apporté plus de muscles en premier rideau.

NKOUNKOU (8)

Une passe décisive puis un doublé : le gaucher a été le grand bonhomme de la soirée. Vraiment en réussite ! Depuis son arrivée, il fait un bien fou.

KRASSO (6)

Une belle ouverture pour Wadji (18e), une tentative de lob (20e). Il a fallu un penalty pour qu'il fasse trembler les filets mais ses décrochages ont ouvert beaucoup de brèches au sein de la défense gruyère du PFC.

WADJI (6), puis PINTOR

Après son doublé contre Niort (2-0), Wadji a marqué au bout de 21 secondes, d'une reprise à bout portant du talon. Proche du doublé sur un pointu (9e), il a eu quelques ratés techniques. Mais sa tête dévissée a profité à Nkounkou sur le but du 2-2 et il a beaucoup pesé avec sa profondeur. Remplacé par PINTOR.