Paris FC - ASSE : les regrets d'Irvin Cardona

L'ASSE se déplaçait ce samedi au Paris FC. Où les Verts ont dû se contenter d'un match nul (0-0), dans un match peu enthousiasmant et peu riche en occasions. Remuant, Irvin Cardona a fait part de sa frustration à la fin du match, au micro du diffuseur, qui l'a élu homme du match.

"Il y a encore pas mal de choses à travailler"

"C'était un match spécial avec le terrain, la pluie, c'était très fermé, a commenté l'ancien brestois. On a eu quelques occasions mais on n'a pas concrétisé. On a quand même des regrets, il y avait la place pour marquer. Il y a du mieux depuis quelques semaines mais on put faire beaucoup mieux, dans le jeu. Il y a encore pas mal de choses à travailler. On ne perd pas mais il va vite falloir enchaîner les victoires." Ambitieux, Cardona.

