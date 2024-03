Paris FC - ASSE : un point au bout de l'ennui... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (5,5)

Capitaine en l'absence de Briançon, le Breton n'a pas eu beaucoup d'arrêts à effectuer, dans un match hâché et où les deux équipes se sont neutralisées. Vigilant sur une frappe de Lopez (24e) et une autre de Gory (66e).

APPIAH (5)

Le dépassement de fonctions, ce n'est clairement pas son truc et il souffre de la comparaison avec Maçon. Mais l'ancien nantais a su rester solide, quitte à prendre un carton pour une semelle sur Gaudin (40e). Pas ouf.

BATUBINSIKA (5,5)

Le Congolais a profité de la blessure de Briançon pour débuter son premier match de l'année avec les Verts. Il s'est bien entendu avec Nadé et n'a quasi rien laisser passer.

NADE (5,5)

Dans la lignée de ses sorties précédentes, le gaucher a encore fait bonne garde. Mais il a failli concéder un penalty en déséquilibrant Gory (81e)...

MACON (6)

Sur un terrain qu'il connait bien pour avoir été prêté six mois au PFC la saison passée, Maçon a été très actif. Deux bons centres pour la tête de Cardona (18e) et la reprise de l'ancien brestois (56e). Et on a peu vu Kebbal, le meilleur joueur du PFC, qui était dans sa zone.

MONCONDUIT (5,5)

L'ancien Merlu a repris sa place devant la défense après sa suspension contre Annecy. Il a mis le pied, apportant une dimension athlétique qui avait fait défaut contre Annecy. Sans doute le joueur le plus déterminé sur le terrain.

Sissoko éteint





CARDONA (5,5)

A droite, Cardona a expédié une tête au dessus (18e), et une reprise du talon sur le poteau de Nkambadio (56e). Une bonne inspiration pour servir Mbuku (79e). L'attaquant vert le plus incisif.



FOMBA (4)

Sans Tardieu ni Moueffek, Fomba a à nouveau démarré malgré sa prestation décevante contre Annecy. Sur le champ de patates de Charléty, il a eu beaucoup de déchet. Pas sûr que ce n'était dû qu'à la pelouse...

CHAMBOST (5)

Souvent décisif ces derniers temps, Chambost a été plus discret. Noyé dans la masse, il s'est bien battu. Mais dans le bourbier de Charléty, ce n'était pas un match pour les techniciens !

MBUKU (4), puis BOUCHOUARI

En l'absence de Cafaro, ménagé pour un souci musculaire, Mbuku a eu du mal à exister. Quasi invisible jusqu'à ce qu'il envoie une frappe lointaine dans les nuages (44e), puis une autre facilement captée par Nkambadio (51e). En dedans, il a cédé sa place à BOUCHOUARI, qui est donc un ailier dans l'esprit de Dal'Oglio...



SISSOKO (4)

En pointe, Sissoko a touché très peu de ballons. Une soirée frustrante pour lui. Peu inspiré, il n'a pas du tout pesé. Un coup franc lointain dévié par Nkambadio (56e) et c'est à peu près tout.

