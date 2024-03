Paris FC - ASSE : une double polémique arbitrale a éclaté après le match !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme souvent sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 ces dernières semaines, le match entre le Paris FC et l'AS Saint-Étienne, qui s'est soldé sur un match nul et vierge (0-0), a sûrement été entaché de plusieurs erreurs d'arbitrage. Et pour cause, pour une faute de Mickaël Nadé sur Alimamy Gory et une main d’un Parisien sur un centre d’Irvin Cardona, les deux équipes auraient pu bénéficier d'un pénalty en fin de match, comme l'a confié Olivier Dall'Oglio en conférence d'après-match.

Un partout, balle au centre !

"Je n'ai pas revu les images sur le pénalty d'Alimani Gory. J'ai l'impression qu'il y en a un pour nous aussi", a lâché le coach des Verts. Pour Irvin Cardona aussi, l'ASSE aurait dû avoir un pénalty en sa faveur. "Je pense qu’il y avait pénalty en notre faveur sur une action à la fin, l’arbitre ne le voit pas pourtant il n’est pas loin, ça aurait pu changer la donne."

⚽️ Paris FC - ASSE : un point au bout de l'ennui... les notes des Verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/Z5fOW5Q6FN — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 2, 2024

