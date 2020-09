ASSE : pourquoi Puel titularise Moulin ? Le portier a la réponse !

Un rêve éveillé. Pour la première fois de sa carrière, Jessy Moulin entame une saison dans la peau d'un titulaire dans la cage de l'ASSE. En conflit avec Stéphane Ruffier, Claude Puel a décidé de faire confiance au natif de Valence. Forcément, pour le joueur formé dans le Forez, le changement est brusque.

Sur les antennes de Canal +, Jessy Moulin s'est exprimé sur son nouveau rôle et les raisons du choix de Claude Puel. "C'est vrai que bon, sur un plan personnel, il y a eu beaucoup de changements pour moi. Je suis très heureux, je le prends avec beaucoup d'enthousiasme. C'est que du plus et du bonheur. Le coach m'a appelé pendant le confinement pour m'annoncer que je partais numéro un pour la nouvelle saison. Il m'a simplement dit qu'il était content de mes performances à travers les entraînements et les matchs, qu'il aimait mon état d'esprit et qu'il avait envie de me faire confiance pour la nouvelle saison." L'état d'esprit est le moteur du coach des Verts, qui souhaite s'appuyer sur des éléments à la mentalité irréprochable.

Jessy estime qu'il a "tout vécu" avec le maillot des Verts

Dans la suite de son propos, Jessy Moulin s'est attardé sur les difficultés rencontrées depuis le début de sa carrière professionnelle. "Le club je l'aime, c'est mon club de coeur. Je vois les bâtiments, je vois ma chambre quand je suis arrivé en 99... C'est tellement de souvenirs. Je vois ma mère pleurer sur le parking. J'ai tout vécu ici. Partir pour partir, ça ne m'intéressait pas. Je suis fier d'être là maintenant. Ça prouve que j'ai su être sérieux et fidèle à mes valeurs et celles du club."

Jeudi prochain, face à l'OM, un match qui était initialement programmé lors de la 1ère journée, Jessy Moulin tentera une nouvelle fois de garder sa cage inviolée. Il a déjà su le faire deux fois en deux rencontres de Ligue 1 face à Lorient et le RC Strasbourg. Pour le moment, le pari de Claude Puel est payant.