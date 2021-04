PSG – ASSE (3-2) : le surprenant mea culpa de Denis Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

Denis Bouanga aurait pu être le héros du match PSG-ASSE. Entré en jeu à la mi-temps, c'est lui qui a trompé Sergio Rico pour ouvrir le score, sur une ouverture de Miguel Trauco. Et c'est encore lui qui a déclenché une frappe repoussé par l'Espagnol dans les pieds de Romain Hamouma sur l'égalisation des Verts à 2-2. Mais dans la foulée, Angel Di Maria a centré pour la tête de Mauro Icardi et les Parisiens ont arraché la victoire. Une action que Bouanga, qui a pris un petit pont de Di Maria, avait du mal à digérer après la rencontre...

« Je suis trop naïf »

« C'est un coup de massue à la fin. On se dit que l'on fait beaucoup d'efforts et qu'on n'est pas récompensés. Ça se joue sur des détails. Moi le premier, je suis trop naïf, je pensais qu'il allait aller à gauche et sur le centre il gagne le duel et ça fait 3-2... » Et au Gabonais d'ajouter : « On a fait un bon match mais on aurait pu mieux jouer certains coups. On met deux buts mais on se fait avoir à la fin. Le sentiment est mitigé. Il y a de la déception mais aussi la satisfaction d'avoir accroché le Paris Saint-Germain. » On se console comme on peut...