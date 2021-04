PSG - ASSE (3-2) : Puel a fait trembler les murs du Parc des Princes !

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Paris SG

L’ASSE se rappellera longtemps de sa venue à Paris cette saison. Après un nul mérité à l’aller (1-1), les Verts avaient presque réussi à prendre le meilleur sur le PSG mais ces diables de Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont impulsé la révolte dans le money time (3-2).

Si les hommes de Claude Puel ont été salués par les observateurs pour leur prestation d’ensemble, l’intéressé n’a pas laissé un souvenir mémorable dans la capitale. On peut même dire qu’il s’est signalé d’une manière peu orthodoxe : le son de sa voix. Trop bruyant, selon certains. Insupportable d’après d’autres.

« Puel tellement il hurle, il recouvre le son des enceintes du Parc »

« Écouter les vociférations de Claude Puel pendant 90 minutes, non merci, s’est étouffé France Football dans ses Flops du week-end de L1. On était revenu à l'école de foot puisqu’il a passé son temps à hurler ses consignes à ses joueurs, leur disant quoi faire sur quasiment chaque prise de balle. Ce fut insupportable de l'entendre s'égosiller. On avait bien envie de le mettre sur pause par moments. »

Dimanche, notre confrère Julien Froment avait mis à peine plus d’une mi-temps pour exprimer son désarroi : « Puel tellement il hurle, il recouvre le son des enceintes du Parc. »