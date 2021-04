PSG – ASSE (3-2) : Puel tue une polémique dans l’œuf

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Tout proche d’un nouvel exploit ! Face au PSG, l’ASSE a mené grâce à un but de Bouanga, et était tout proche de récolter un point avant le but in extremis d’Icardi (3-2).

En conférence de presse, Claude Puel a expliqué sa stratégie aux journalistes : "Tactiquement le but était d'essayer de mettre Wahbi (Khazri) et Romain (Hamouma) dans une situation d'attaquant, c'était important de cadrer et de compter sur eux avec un bloc solide derrière."

Au retour des vestiaires, le Castrais a effectué deux changements pour dynamiser son équipe : "En seconde période, on voulait faire rentrer des joueurs plus percutants pour gagner le match, il n'y a aucune sanction sur les joueurs qui sont sortis à la pause." Monnet-Paquet et Youssouf peuvent être rassurés.