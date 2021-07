PSG, ASSE – INFO BUT ! : Caiazzo a rencontré Unaï Emery

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’ASSE est au cœur d’un projet basé sur l’alliance de plusieurs clubs à travers le monde, la Global Football Alliance. 15 clubs en font partie dont l’AZ Alkmaar, le FK Krasnodar, le Standard de Liège, le VFL Wolfsbourg ou encore Villareal. Et c'est Beernard Caiazzo qui préside l'association avec l'objectif de « favoriser l’échange d’idées et d’expériences, établir des liens plus forts et tirer parti de l’alliance de l’association, sans toute concurrence ou rivalité » comme expliqué dans Le Progrès. L’intérêt pour les clubs engagés est également de pouvoir « se créer un réseau prioritaire international de joueurs à vendre ».

C'est dans ce cadre que Caiazzo avait visité le club colombien du Deportivo Independiente Medellin, en juin. Et en début de semaine, il se trouvait en Espagne, à Villarreal, où il a rencontré les dirigeants du club vainqueur de la dernière Ligue Europa ainsi que son coach, l'ancien parisien Unai Emery.