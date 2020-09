PSG, ASSE : Leonardo colle un gros tacle à retardement aux Verts

Tous les amoureux du ballon rond s’en souviennent comme si c’était hier. Le vendredi 24 juillet dernier, le PSG et l’ASSE s’affrontaient en finale de la Coupe de France pour le grand retour du football sur nos écrans après un confinement interminable. Au Stade de France, les Verts avaient donné du fil à retordre aux champions de France mais s’étaient finalement inclinés après avoir notamment touché le poteau d’entrée par Denis Bouanga (0-1).

Un but de Neymar avait suffi pour faire s’envoler les espoirs de titre du club ligérien. Ce même Neymar avait été pris pour cible quelques minutes plus tôt. Et c’est bien cette agressivité des joueurs de Claude Puel qui a marqué Leonardo, venu pleurnicher sur le plateau du Canal Football Club dimanche pour remettre les choses dans leur contexte.

« On fait une finale de Coupe de France où une équipe nous casse en deux »

« Tous les autres championnats ils vont commencer le 12, le 13 ou le 18 septembre. Pourquoi pas nous ? On a fait quatre mois et demi sans un match officiel, on fait une finale de Coupe de France où on joue une équipe qui nous casse en deux, a pesté le directeur sportif du PSG. C’est comme si toute l’organisation visait à ne pas nous aider. Même en finale de Coupe de la Ligue ils mettent des prolongations ! »