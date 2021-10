PSG, ASSE : Messi a fait un cadeau à un Vert

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Après la défaite dans la nuit de jeudi à vendredi du Pérou face à l'Argentine (1-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, le latéral gauche de l'AS Saint-Etienne, Miguel Trauco, a récupéré le maillot de la star argentine du Paris Saint-Germain, Lionel Messi.

"J'ai déjà beaucoup de maillots. Celui de Neymar, de Paqueta, de Cuellar... Dieu merci, j'ai croisé de grands joueurs. J'ai demandé à Messi pendant le match contre l'Argentine s'il pouvait me donner son maillot, il m'a dit "garde-le". Je le ferai encadrer, comme élément décoratif dans ma maison. A côté du maillot de Paqueta et de Neymar. Je ne le vendrai pas, je ne suis pas fou. Je n'ai pas besoin d'argent. Fin novembre, avec Saint-Etienne, on joue contre le Paris-Saint-Germain.. J'essaierai à nouveau de récupérer un maillot", a expliqué l'international péruvien pour Record.

Internacional - A oferta inesquecível de Messi a peruano: «Vou mandar emoldurá-la, como uma peça de decoração» https://t.co/EcI3NqnGop — Diário Record (@Record_Portugal) October 16, 2021