PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE, RC Lens : Canal+ se sert de la L1 pour faire pression sur l'Etat

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Les présidents de Ligue 1 qui vont lire L'Equipe ce samedi matin vont faire la grimace. En effet, dans les dernières pages, le quotidien sportif évoque les droits TV sur le marché en 2021 et notamment ceux du championnat de France. Avec cette info qui fait peur : Canal+, qui va prendre la suite de Médiapro, n'est absolument pas pressé et tant pis si les clubs en pâtissent. La chaîne cryptée attend en effet un geste du gouvernement pour se mettre à signer des chèques…

« Le groupe dirigé par Maxime Saada serait néanmoins prêt à laisser patienter un moment la LFP, en partie dans l’attente d’une intervention politique, peut-on lire dans L'Equipe. En effet, Canal+ espère toujours des avancées sur ses demandes récurrentes sur l’audiovisuel et le financement du cinéma, comme un allègement de la TVA qu’il aimerait voir revenir à son taux d’avant 2012 (soit 7% contre 10% aujourd’hui). »

Dans l'attente que le gouvernement plie devant les exigences de Canal+, les clubs français, déjà fortement impactés par l'absence de public dans les stades, vont devoir continuer à se serrer la ceinture. En espérant que l'Etat, qui a tout de même bien d'autres priorités en ces temps de pandémie, finisse par accéder aux souhaits de la chaîne cryptée…

De Charybde en Scylla.

La @LFPfr s'est sortie des griffes de Jaume Roures pour se retrouver dans celles de Vincent Bolloré.

Le 4ème épisode du podcast du Business des Droits TV du Foot revient sur le deal de sortie LFP/Mediapro et analyse le rapport de forces LFP/Canal. OUT NOW! pic.twitter.com/QkubaYXIxH