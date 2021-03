ASSE : Puel s'agace et pointe un nouvel ennemi !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Excédé ! Heureux après la victoire de l'ASSE, à Angers, Claude Puel a fait passer un message lourd de sens. La LFP a avancé la rencontre entre les Verts et l'AS Monaco, la semaine prochaine. Prévu le dimanche, à 17 heures, le match se déroulera finalement vendredi, à 21 heures !

En conférence de presse, le Castrais était irrité par cette décision : "On va voir en ce début de semaine, on a été prévenus il y a quelques heure du changement de date, c'est bien..."

La décision de la LFP n'arrange pas vraiment les Verts, qui dénombrent beaucoup d'absents : "J'espère qu'on pourra récupérer des joueurs, Moukoudi et Gourna ont été malades, Neyou a des pépins musculaires, on fera le point dans la semaine. Ce qui est intéressant encore une fois, malgré toutes les choses qui nous sont arrivées dans la semaine, on est restés concentrés avec les joueurs disponibles. On a préparé ce match comme il faut. Tout le monde est prêt pour ce dernier sprint, c'est un long chemin, il faudra répondre présent. Je suis heureux pour tout le monde par rapport à la victoire mais surtout par rapport à l'état d'esprit affiché."