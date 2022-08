Quevilly-Rouen – ASSE, sur quelle chaîne, à quelle heure ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE doit repasser dans le positif à l'issue de cette troisième journée. Pour cela, les hommes de Laurent Batlles ont besoin d'une victoire sur la pelouse de Quevilly-Rouen.

Le match aura lieu ce lundi soir à 20h45 et sera diffusé sur beIN Sports 1.