RC Lens - ASSE (2-0) : Khazri, mercato… Puel est resté zen malgré la défaite

L'important, quand on dirige un effectif juvénile comme celui de l'AS Saint-Etienne, c'est de positiver en permanence. Histoire que le doute ne s'installe pas dans les esprits de joueurs pas suffisamment expérimentés pour supporter la pression liée à une mauvaise série. C'est ce que Claude Puel a tenté de faire ce soir après la défaite des siens à Bollaert (0-2). Il s'agissait de la troisième contre-performance de rang (après le nul à Nantes et défaite à domicile contre Rennes). Entre ça, la vente de Wesley Fofana à Leicester qui a ébranlé son socle défensif, les blessures, les suspensions et les deux expulsions de la journée (Kolodziejczak et Khazri), il y avait de quoi s'énerver. Mais Puel est resté zen…

Le mercato ? J'en sais rien…

"Je trouve l'expulsion de Wahbi Khazri très très sévère. Sur l’aspect défensif, on n’a pas assez aidé nos défenseurs. Le penalty est arrivé sur l’une de ces situations. Il nous a manqué quelque chose au niveau du duel, de l'engagement. Je suis assez satisfait de l'entrée de Sow même s’il est présent sur le deuxième but. Pour un 1er match en pro, dans ces conditions, alors qu’il n’avait jamais joué avec la réserve, c’est très bien. Ça ne m’étonne pas par rapport à ce qu’il montre à l’entraînement."

"Il va me manquer quatre joueurs importants pour Nice. Khazri, Neyou, Maçon et Kolodziejczak seront suspendus (Maçon devrait bien pouvoir jouer contre l'OGCN). Le mercato ? J'en sais rien, tant que c'est ouvert. On est attentif à ce qui peut se passer. Wahbi a eu un excès d'engagement. Je ne vais pas lui reprocher ça. C'est malheureux pour lui et pour nous."