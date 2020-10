RC Lens -ASSE : Les enjeux du match pour les Verts

L'ASSE ne trône plus sur la L1. C'est désormais Rennes qui en a pris les commandes. Et il n'y a pas eu photo entre les Verts et les Bretons samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Même si Arnaud Nordin a été à quelques centimètres d'égaliser à 1-1 en début de deuxième mi-temps, l'ASSE n'a pas vraiment fait le poids face à une formation bretonne plus expérimentée, plus sûre de son football, plus solide dans toutes ses lignes. Des Rennais qui découvriront la Ligue des champions dans quelques semaines et qui sont assurément taillés pour le haut du tableau, en L1. « Nous avons pris une leçon de réalisme, a commenté Claude Puel après la rencontre. Nous n'avons pas su être justes dans le dernier geste. C'est dommage. Pour rivaliser, nous avons besoin d'être efficace avec nos meilleurs atouts. Il y a des joueurs importants qui nous manquent beaucoup, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils ne débutent pas, comme Yvan Neyou, Mathieu Debuchy ou Wesley Fofana, qui est un peu perturbé en ce moment. »

Vivement la trêve et la fin du Mercato

Cette première défaite de la saison a fait descendre les Verts de leur petit nuage. Les voilà à la 4e place du championnat avant de se déplacer à Lens, 6e, qui compte aussi 10 points. Les promus, qui ont déboursé 20 M€ pour se donner les moyens de réussir leur retour dans l'élite, réalisent un bon début de saison, emmenés par un Ignatus Ganago qui totalise déjà 3 buts mais qui s'est blessé le week-end dernier à Nîmes (1-1), et par un Gaël Kakuta lui aussi en grande forme pour son retour en Artois. Le Mercato porte ses fruits chez les Sang et Or. C'est aussi le cas à l'ASSE avec les débuts réussis d'Yvann Maçon, d'Yvan Neyou, les progrès d'Adil Aouchiche. Mais Puel ne voit toujours pas arriver l'attaquant qu'il souhaite recruter depuis le début de l'été. Alors que le marché se termine lundi prochain, le coach des Verts, sans moyens malgré la purge de son effectif et l'allégement de sa masse salariale, doit en plus composer avec les envies de départ de Fofana, les rumeurs autour de Bouanga. Et avec la présence, toujours, de quelques indésirables. Les derniers jours du Mercato promettent d'être agités.

Après Lens, il y aura quinze jours de trêve internationale qui devraient permettre aux blessés (Debuchy, Silva, Abi) de revenir, à Neyou de bien soigner son épaule, à Youssouf de reprendre plus de rytme. Mais d'ici là, il y a le rendez-vous de Bollaert, samedi après-midi. « On a joué une grosse équipe de Rennes, complète à tous les niveaux, estime Timothée Kolodziejczak. Le score est un peu dur, il aurait fallu être meilleur dans les deux surfaces. Mais c'est bien pour le groupe de jouer des matchs comme ça, ça forge les jeunes joueurs. On va poursuivre le travail. On ira à Lens avec beaucoup d'intentions. »