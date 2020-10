RC Lens – ASSE : Wahbi Khazri est bien là, un indice sur la fin du Mercato ?

C'était attendu mais c'est désormais officiel : Claude Puel a convoqué un groupe de 22 joueurs pour la rencontre opposant son AS Saint-Etienne au RC Lens ce samedi (17h, sur Téléfoot) à Bollaert et Wahbi Khazri en fait bel et bien partie.

Forcément, à moins de trois jours de la fin du Mercato d'été 2020, la présence du Tunisien – évoqué au FC Nantes – est un signe sur ses fortes chances de rester dans le Forez cet été. Notons également que Bilel Benkhedim, lui aussi annoncé sur le départ, est convoqué pour ce match.

Il s'agit de la première fois de la saison que Claude Puel fait appel aux deux hommes dans le groupe très élargi qui s'est envolé ce vendredi soir pour l'Artois.